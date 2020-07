On Another Planet – Icarus (2019, DIY/Intersphere Records)

Die Corona-Krise zeigt aktuell, wie der Weg in eine dystopische Zukunft aussehen kann. Er führt, gepflastert von Populisten und Aluhutträgern, über den Kollaps von internationalen Wirtschafts- und Solidaritäts-Systemen. Nun ist, ungeachtet aller ökonomischen Schwarzmalerei, davon auszugehen, dass sich die Weltlage mittelfristig wieder gänzlich entspannt. So wird die Apokalypse wohl doch noch einmal verschoben. Dabei hat ROVERBOY-Frontmann Stefan Neugebauer mit seinem Soloprojekt ON ANOTHER PLANET bereits Ende des vergangenen Jahres, noch vor dem Ausbruch der Pandemie, ein solches Szenario musikalisch nachgezeichnet.

Auf „Icarus“ erzählt Neugebauer vom titelgebenden Protagonisten, der nach einer verheerenden Katastrophe allein zurückgeblieben ist. Das Cover der EP macht das Dilemma deutlich: einsames vegetieren auf Zivilisationsresten. Das Klammern an Erinnerungen und die Hoffnung, nicht der letzte Mensch auf dem Planeten zu sein, sind der Antrieb des jungen Einsiedlers, der Nachrichten über den Äther schickt, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Gekleidet werden die erwartbar dunklen Emotionen in eine stimmungsvolle Mischung aus Indie-Pop und Emo-Rock. Mit einer Stimme, die das Schicksal von Icarus nicht gefühlsduselig ausstellt, sondern seine Perspektive einnimmt.

Der Anschein des Bandverbunds trägt die gelungenen Auftaktstücke „Icarus“ und „November Kid“. Den Höhepunkt spart sich Neugebauer aber für den Schluss auf, das einerseits schwermütige und doch verblüffend leichtfüßige Duett „(A Girl Named) Fin“, das Icarus ein weibliches Gegenüber am anderen Ende der Welt beschert. Deren Stimme ist die von Gastsängerin Naima, die dem melancholischen Tenor noch einmal ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Damit ist „Icarus“ in seiner Gesamtheit ein faszinierender kreativer Mikrokosmos, aus dem es in Zukunft gern weitere Momentaufnahmen geben darf. Sofern die Welt bis dahin nicht untergegangen ist.

Wertung: (7,5 / 10)

