Neue Hörspiel-Reviews: Von Einsteigern und Dämonen-Bekämpfern

Wir haben mal wieder unsere „Specials“-Rubrik aufgestockt. Mit zwei Reviews zu aktuellen Hörspielen.

In „The Other und die Erben des Untergangs“ bekommen es die Horror-Punks von THE OTHER mit teuflischen Mächten zu tun, während „Video-Integrator“ von den Tücken erzählt, in Filme „einzusteigen“.

Beide Hörspiele richten sich an ein (mehr oder weniger) erwachsenes Publikum und bieten neben schwarzem Humor und derber Sprache auch gewaltreiche Momente. Die Kinderzimmer sind schließlich voll genug mit politisch korrekter Audio-Unterhaltung.

In diesem Sinne: Augen zu, Kopfkino an!

