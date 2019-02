Millencolin – SOS (2019, Epitaph Records)

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert Bandgeschichte, Tourneen auf allen Kontinenten und diversen Tonträgern zählen MILLENCOLIN längst zur Ehrengarde des modernen Punk-Rocks. Die vier Schweden, die seit 1993 in unveränderter Besetzung agieren, haben in der jüngeren Vergangenheit weder sich noch das Rad neu erfunden, profitieren aber noch immer von einem ausgewachsenen Sympathiewert und der Fähigkeit, Musik auf konstant beachtlichem Niveau zu schaffen.

Dafür steht auch „SOS“, ihr neunter regulärer Langspieler. Auf dem wird der Weg des Vorgängers „True Brew“ (2015) unbeirrt fortgeführt; will heißen: keine Experimente, viel Melodie und die (unterschwellige) Zunahme der melancholischen Zwischentöne. Die wusste Nikola Sarcevic, Bassist, Sänger und hauptverantwortlicher Songschreiber, schon immer abrundend einzubringen. Doch auch MILLENCOLIN werden älter und nutzen die Abkehr vom leichtfüßigen Skate-Punk der Anfangstage für persönlichere Themen und Kommentare zu Zeitgeist und gesellschaftlicher Entwicklung.

Ungeachtet des Titels ist „SOS“ jedoch kein verzweifelter Hilferuf, sondern Ausdruck eines Selbstverständnisses, das Unterhaltung noch immer zur obersten Maxime erhebt. Entsprechend kurzweilig dringt auch dieses Werk ins Ohr, selbst wenn der Titeltrack, „Let It Be“, „Dramatic Planet“ oder „Cavemans Land“ merklich kritische Haltungen transportieren. An stattlichen Hits (siehe neben den obengenannten auch „Nothing“ oder „Do You Want War“) mangelt es nicht, selbst wenn sich manche Beiträge (z. B. „For Yesterday“) weniger für die Dauerschleife andienen als das Gros.

Das Tempo bleibt angenehm flott, wird für nachdenklichere Nummern wie „Sour Days“ aber auch momentweise zurückgefahren. Damit gehen MILLENCOLIN fraglos auf Nummer sicher, bieten ihrer Anhängerschaft aber auf den Punkt, wonach diese verlangt. Zumal die leichte Verdaulichkeit des Dutzend Tracks – gerade vor dem Hintergrund des zart aufkeimenden Frühlingswetters – keineswegs als Nachteil verstanden werden sollte.

Wertung: (7,5 / 10)

