Nicht dass MILLENCOLIN ihren Fans die kommende Tour noch schmackhaft machen müssten. Aber schadet es, kurz vorher ein weiteres Video zum unlängst erschienenen Langspieler „SOS“ abzuliefern?

Keineswegs! Selbst wenn „Sour days” beileibe nicht der stärkste Song des albums ist.

Die Gastspiele in Deutschland sind übrigens auch nach dem Location-Upgrade in Berlin und Hamburg – mit Ausnahme von Wiesbaden am 25. April, restlos ausverkauft.



