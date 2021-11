Kickdown – Complete Control (2021, Burnside Records/Smith & Miller Records)

Die Rückkehr alter Hardcore-Hasen: Mit „Complete Control“ feiert das Wiener Genre-Geschwader KICKDOWN ein standesgemäßes Comeback. Die Platte, Nachfolger des 2006er-Albums „End Of the Line“, bietet zwischen BLOOD FOR BLOOD und NYHC-Kelle altschulisches Geballer mit Crossover-Anmutung. Der damit einhergehende Groove (siehe als Referenzbeispiele „Eat“ und „The Rulez“) wird durch den nach der 2017 erfolgten Reunion zur Band gestoßenen Gitarristen Fips befeuert, der u. a. mit SPIDER CREW und ONLY ATTITUTE COUNTS zur Ausgestaltung des österreichischen Musikuntergrunds beitrug.

Nun also KICKDOWN, deren Mix aus Hardcore und Metal mal von punkigen („Crownbusters“), mal von thrashigen („Outlaws Anthem“) Ausflügen überschattet bleibt – und durch halb geschriene, halb gesprochene Vocals eine Brücke zu jenem Sound schlägt, den BIOHAZARD, DOWNSET & Co. in den 90ern etablierten. Neben der Online-Ergänzung „We’re Not Gonna Take It“ (von den TWISTED SISTERS) wird auch Fips‘ einstige Combo BOMBSQUAD gecovert („Dead End Road“). Mit Gangshouts, hohem Energielevel und einer angemessenen In-die-Fresse-Attitüde wird „Complete Control“ so zur sicheren Beute für Fans des umschriebenen Sounds. Und mit bislang nie aufgenommenen alten Tracks, brandneuem Material und den erwähnten Cover-Versionen ist auch kein Mangel an Abwechslung zu fürchten. In diesem Sinne: willkommen zurück!

Wertung: (7 / 10)

