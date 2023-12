Ein Termin zum Vormerken: Gitarrenmenschen auf der Bühne

Kennt ihr das? Bands erzählen in den sozialen Netzwerken gern, dass es bald gaaanz große Neuigkeiten gibt. Aber anstatt konkret zu werden, hagelt es Andeutungen, bis das Interesse ein Bein verliert. Oder einen Arm. Wir sind da anders. Wenn wir mal große Neuigkeiten vorweisen können, posaunen wir sie sofort in die Welt hinaus.

So wie diese: Am 5. April 2024 veranstalten wir ein Konzert in der altehrwürdigen Musikkneipe Em Pöötzke in der Düsseldorfer Altstadt!

Eigentlich sollte es schon zum 20. Jubiläum vor zwei Jahren eine Live-Sause geben. Aber da funkte Corona dazwischen. Jetzt sind alle wieder gesund. Auch das kulturelle Leben.

Das Thema des Abends lautet „Gitarrenmenschen“ und genau solche gilt es live (und in Farbe) zu erleben.

Bislang können wir proklamieren, dass der großartige PLEIL (Stimme. Stromgitarre. Songs.) und der nicht minder fabulöse EVAN FREYER (Pop-Rock Singer/Songwriter) auftreten werden. Ein weiterer Name wird noch verkündet.

Los geht’s um 21:00 Uhr, der Eintritt ist frei!

Weitere Infos folgen in Kürze. Bis dahin könnt ihr den Termin gern schon vormerken.

Ähnliche Artikel