Detlef: Gut gelaunter Hass in neuer Video-Single

Viel zu lange musste die Welt auf neue Musik von DETLEF warten. Jetzt ist sie da – und knüpft nahtlos an vergangene Ausgeburten gut gelaunten Hasses an: „Alle sind so schön“ ist die erste Vorabverkostung des im Dezember über Bakraufarfita Records erscheinenden dritten Albums „Human Resources“.

Klar, früher hieß das „Personalabteilung“, aber auch die Kölner müssen in der modernen Welt einen Platz für nicht ganz so modernen Punk finden. Dafür werden im angeflanschten Video schnuckelige Streichelzoobewohner – und Insta-Poser – abgelichtet. Hochgefühl und Hass liegen bei DETLEF eben sympathisch eng umschlungen beieinander!

