Die trauen sich was, die drei Detlefs! Kurz vor dem hochoffiziellen Verkaufsstart ihres neuen Albums „Human Resources“ schieben die Kölner schnell noch eine dritte Single ein.

Die lässt dem Unmut über diesen oder jenen „Junggesell:Innenabschied“ freien Lauf und manifestiert selbigen in einem zugehörigen Clip, bei dem am Ende doch nur wieder die Konklusion steht: Thomas und Nicole – ich frag mich, was das soll!

