Chaver – Of Gloom (2023, Beatdown Hardwear)

Es ist ein Blick in den Abgrund. Da ist nichts Schönes, nur Dunkelheit, Tristesse und Negation. Die Perspektive ist wahrlich nicht neu, gemessen an der gegenwärtigen Weltlage fast schon die Norm. Trotzdem beeindruckt die Konsequenz, mit der CHAVER dem Mahlstrom einen Soundtrack spendieren.



„Of Gloom“ heißt das jüngste Werk des Trios und markiert zugleich dessen Einstand bei Beatdown Hardwear. Bereits das kündet von extremerer Klangauslotung. Und einer grundlegenden Qualität abseits des Einheitsbreis. Allerdings machen es die Mannen aus Leipzig und Halle ihrer Hörerschaft nicht leicht. Der Death-Metal mit Doom- und Hardcore-Breitseite bietet lediglich überschaubare Zugänge und bleibt mitunter mehr noch betont sperrig. Ihr Scherflein tragen auch die in Form barschen Geschreis servierten Vocals bei, die, ähnlich den frühen PLANES MISTAKEN FOR STARS, vorrangig im Hintergrund der Produktion verbleiben und das entrückte Stimmungsbild damit noch verstärken.



Als Licht in der Finsternis entpuppen sich melodischer gefärbte Gitarrenbreitseiten (siehe „Turn to Skeletons“), punktiert geradliniger aufgetürmte Soundwälle („Cries of Despair“) und sphärische Einschübe („Everlasting Grief“). Entdeckungsspielraum bietet „Of Gloom“ damit genug; vorausgesetzt, Band und Platte treffen auf eine Zuhörerschaft, die Willens erscheint, diese abgründige Reise (und gegenüber vorangehenden Veröffentlichungen deutliche Entwicklung) mitzugehen.

Wertung: (7 / 10)

Ähnliche Artikel