Bloodhoney – Loaded Guns (2022, DIY)

Bottrop gilt nicht gerade als Mekka für harte Musikklänge. BLOODHONEY strafen dies Vorurteil mit ihrer Debüt-EP „Loaded Guns“ Lügen. Dabei erregt das Gespann bereits durch die Kooperation mit Produzent (und SCUMBUCKET-Frontmann) Kurt Ebelhäuser Interesse, der in der Vergangenheit u. a. mit PASCOW und den DONOTS zusammengearbeitet hat.

Die vier Songs auf „Loaded Guns“ packen Fans von alternativem Tiefton-Rock genau dort, wo es gefällt. Statt NICKELBACK-Weichspüler setzt es zünftige Stiefeltritte, die bereits beim Opener „State of Mind“ mit einer guten Prise Rock’n’Roll und Grunge verabreicht werden. Die Gitarrenfront holt immer wieder zu Solo-Ausflügen aus, was dem sympathisch rüden Sound eine verspielte Note beschert. Mit „Lost the Courage“ gehen es BLOODHONEY geradliniger an, was den plärrigen Gesang deutlicher zur Geltung bringt.

Der wuchtige Zweieinhalbminüter „Get Impressed“ rückt den Grunge-Anteil ins Zentrum und verleiht der „Right into your face“-Textzeile auch durch den satten Groove Nachdruck. Zum Abschluss prescht „Set Me Free“ mit punkigem Rhythmus nach vorn und lässt das Zielpublikum hungrig (nach mehr) zurück. Denn genau so muss unangepasster Rock klingen! Ob in Bottrop oder Los Angeles, ist schlussendlich scheißegal.

Wertung: (7,5 / 10)

