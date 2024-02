Backfire! – Angry God (2023, Rebellion Records)

In der europäischen Hardcore-Szenerie zählen BACKFIRE! seit rund drei Dekaden zum Tafelsilber. Entsprechend wohlwollend wurde die Nachricht eines neuen Albums der Niederländer aufgenommen; dem ersten seit „My Broken World“ (2012). Das wütende Stück, obendrein als letztes Studio-Output angedacht, trägt den Titel „Angry God“ und vereint über ein Dutzend Tracks all das, was den Sound des altschulisch veranlagten Gespanns seit jeher auszeichnet.



Nun kann BACKFIRE! nicht unbedingt Genre-Pionierarbeit attestiert werden; mehr schon die immer willkommene Politur eines zeitlos schnörkellosen Aggressionsventils. Das äußert sich einmal mehr in meist kurz gehaltenen Brechern (lediglich vier Nummern reißen die Marke von zweieinhalb Minuten), die unter der Oberfläche mal mehr Richtung Punk und mal mehr Richtung Metal tendieren. Dazu wird – gern im Kollektiv – geschrien und routiniert provoziert, dass Menschen beim Live-Erlebnis munter mitkeifende Knäuel bilden.



Damit bleibt „Angry God“ ein im positiven Sinne erwartbares Werk, das beim instrumental ausschweifenden Titeltrack auch mal aus der Reihe tanzt. Ansonsten regieren recht geschwind heruntergeknüppelte Nackenschläge, die nicht allein mit dem Opener „Out of the Spotlight“, „Empty Shell“, „Rotten Souls“ oder dem mit rockigem Refrain bestückten „Black Hole“ die erforderliche Wirkung erzielen. Damit werden BACKFIRE! ihrem Status vollauf gerecht. Und dem Verlangen der Fanbasis sowieso. Ein Tränchen darf angesichts des Quasi-Schlussstrichs trotzdem vergossen werden.

Wertung: (7 / 10)

