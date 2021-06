Amour Vache – Amour Vache (2021, Vectralkoerper Recordings)

Aus Alt-Rock mach Art-Rock. Bei AMOUR VACHE bedeutet das nicht allein alternative Tieftonklänge mit experimenteller Ader, sondern auch begleitende Installationen und Tanzeinlagen. Also gleichermaßen Anregung für Ohren und Augen. Auf dem selbstbetitelten Debütalbum der Düsseldorfer fehlen diese kreativen Additive naturgemäß; selbst wenn Bands wie etwa KILLL durch die Dreingabe einer Bonus-DVD in der Vergangenheit vorgemacht haben, dass die Verbindung von auditiven und visuellen Reizen durchaus funktionieren kann.



Die Musik von AMOUR VACHE entfaltet ihre Wirkung aber auch alleingestellt. Dabei offenbart sich die Zeitlosigkeit des Sounds durch Anleihen bei 70’s-Rock und 90’s-Alternative. Dazwischen steht der eigene Kopf. Und die pure Lust an der kreativen Entfaltung. Deren Ausprägungen sind vielseitig. Den verhältnismäßig geradlinigen, durchaus als Referenz-Hits dienlichen „Circles Become Squares“ und „Death Pop“ stehen u. a. das mit lässigen WEEZER-Anklängen versehene „The Holiday Season“, das von Reggae-Rhythmen umspielte „Hard to Find“ oder das teils in französischer Sprache gesungene und mit fiebrigen Bläsern besiegelte „Better Shape“ gegenüber.

Die Abwechslung mehren auch das grungige „All the Creatures Great and Small“ und das famos verspielte „Clifford Stillwell“. Dabei wirken AMOUR VACHE ungeachtet der diversen Tonalität immer ein wenig verträumt, erden die eigenen Klänge aber durch punktierte Ausbrüche. So fällt der Entdeckungsspielraum bei diesem eigensinnigen Erstling erfreulich hoch aus. Auch deshalb sollte das Trio in Erinnerung behalten werden. Schließlich erhält das Auditive spätestens dann wieder visuelle Prägnanz, wenn Live-Erlebnisse neuerlich Einzug ins Alltagsgeschehen halten.

Wertung: (8 / 10)

