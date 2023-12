100 Kilo Herz: Der neue Sänger ist publik

Fotocredit: Jacques-Marcel Lüddecke

Es war ein Abschied, der schwer fiel. Doch für 100 KILO HERZ war klar, dass es nach dem Ausstieg von Sänger Rodi weitergehen würde. Und auch dem mittlerweile ehemaligen Frontmann war wichtig, dass die Geschichte der Leipziger Brass-Punks fortgeschrieben wird.

Nachdem die letzten Konzerte mit Rodi gespielt sind, ist also die Zeit gekommen, den neuen Mann am Mikro vorzustellen: Steffen

Das heißt, eigentlich stellt er sich in den sozialen Netzwerken gleich selbst vor:

„Es gibt Momente, mit denen rechnet man einfach nicht. Einer von diesen Momenten war der, als sich 100 Kilo Herz bei mir meldeten und fragten, ob ich ihr neuer Sänger und Bassist werden möchte. Nach kurzer Bedenkzeit und ersten Treffen war klar: Das mach ich! Aber sowas von.



Seit diesen ersten Treffen habe ich die Band über den Sommer hinweg bei einigen Konzerten begleitet und selten ist mir eine Gruppe von Menschen so schnell ans Herz gewachsen.



Gemeinsam wollen wir einen Neuanfang wagen, ohne die Wurzeln der Band zu vergessen. Und genau darauf habe ich tierische Lust.



Der Band war es wichtig nicht einfach eine Kopie von Rodi ans Mikrofon zu stellen und das war auch der Punkt, der mich letztlich überzeugte. Wir wollen neues schaffen und altes bewahren und gemeinsam mit den Fans den Weg gehen, den 100 Kilo Herz über die letzten Jahre geebnet haben.



Ganz klar ist auf jeden Fall: 100 Kilo Herz wird kein Nebenprojekt für mich sein. 100 Kilo Herz wird für mich 100% Einsatz bedeuten. Das bin ich der Band und den Fans schuldig.



Natürlich bin ich beim Gedanken an die ersten Konzerte nervös und aufgeregt. Ich hoffe aber, dass die Fans, von denen ich in den letzten Monaten viele tolle Leute kennenlernen durfte, mir ein offenes Ohr leihen werden. Und darauf freue ich mich.“

Wir wünschen 100 KILO HERZ, Steffen und natürlich auch Rodi alles Gute!

