100 Kilo Herz – Nichts ist anders (2022, Bakraufarfita Records)

Dass 100 KILO HERZ (Deutsch-)Punk von Format bieten, ist bekannt. Allerdings ist das Format ihrer Zwei-Track-Single „Nichts ist anders“ durchaus ungewöhnlich. Denn die physische Veröffentlichung kommt als 8-Zentimeter-Disc (vielleicht erinnert sich noch jemand an die dafür vorgesehene Einbuchtung in der Schublade des CD-Players) mit wahlweise kleiner oder großer Hülle. Und da dies explizit für Sammler aufgelegte Output vermutlich nur eingeschränkt wiedergegeben werden kann, liegt der Download-Code direkt bei. Dienst an der Kundschaft wird bei Bakraufarfita Records eben noch großgeschrieben.

Der Titeltrack zeigt die Leipziger von ihrer gewohnten Seite: wütender Punk mit Bläser-Untermalung und politisch klar formulierter Haltung. Die Botschaft passt in die Zeit des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine: „Nichts ist anders“. Die B-Seite – oder besser: die Doppel-A-Seite – zeigt 100 KILO HERZ mal wieder in Cover-Laune; diesmal trifft es „Wir sehen uns in Las Vegas“ von THE WOHLSTANDSKINDER, eine beschwingte Nummer, bei der die Bläser-Fraktion einen Gutteil zum lässigen Charme der Neu-Interpretation beiträgt. Und wer nun in Wehklagen über den überschaubaren Umfang der Single verfällt, kann sich am ergänzenden Live-Clip von „Nichts ist anders“ ergötzen. Sofern der heimische Rechner denn noch über ein Laufwerk verfügt. Einfach herrlich, dieses Retro-Format!

Wertung: (7,5 / 10)

