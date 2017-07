Der Name P.S.Y.C.H.O. Productions steht für Amateurfilme mit Herz. Und Hirn. Also verspritztes, auf dem Boden und so. Das Duo aus Silschede im Ennepe-Ruhr-Kreis arbeitet mit beflissenen Kollaborateuren unermüdlich an der Erweiterung des eigenen Oeuvres.

Mit „Nocta“ wird aktuell der Nachfolger zum Trash-Epos „König der Kannibalen“ gedreht. Wohin die Reise geht, deutet der erste Teaser an. Irgendwas mit Vampiren. Und Zombies. Und Romantik. Fest steht dabei nur eines: Es wird blutig!

