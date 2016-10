Die All-Star-Punk-Coverband ME FIRST AND THE GIMME GIMMES zieht es im Februar wieder nach Europa. Mit im Gepäck haben sie dabei die Ex-Fat-Label-Kollegen MASKED INTRUDER.

Im deutschsprachigen Raum stehen lediglich zwei gigs auf dem Programm:

17.02.2017 – Solothurn (CH), Kofmehl

18.02.2017 – Köln, Live Music Hall

