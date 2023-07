Wizo – Grauer Brei/Prokrastination (2023, Hulk Räckorz)

Ihren hit-lastigen, politisch aufgeladenen Punk-Rock pressen WIZO von Zeit auf Zeit auf exklusive 7“-Veröffentlichungen. Deren jüngste, limitiert auf 666 Exemplare auf grau-schwarz-meliertem Vinyl, umfasst die Digital-Singles „Grauer Brei“ und „Prokrastination“, die als Einstimmung auf den Tour- und Festival-Sommer vorgestellt wurden. Nachdem bei „Ich war, ich bin und ich werde sein/Scheiß Weihnachtszeit“ Hunde die Cover-Motive zierten, kommen diesmal Katzenfans auf ihre Kosten. Gleichheit gilt schließlich überall!

„Grauer Brei“ ist ein mit Tempo, Mitgrölmomenten und melancholischem Unterton versehener Knaller, der sich um die eigene Vergänglichkeit (und die Verflüchtigung des Erinnerungsvermögens) rankt. „Prokrastination“ widmet sich, der Titel nimmt es vorweg, der chronischen Aufschieberitis und verpackt diese in entspannte Reggae-Klänge mit angepasst gedehntem Gesang. Die Ode an den Müßiggang (samt politischer Breitseiten) macht Laune, kommt an die punkige Wucht der A-Seite allerdings nicht heran. Trotzdem ist das erste physische WIZO-Output seit besagter „Ich war, ich bin…“-7“ für Fans der Sindelfinger ein kleines Fest. Und für Katzenliebhaber*innen sowieso…

Wertung: (7 / 10)

