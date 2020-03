Togehter at Home: Stream-Festival zugunsten der Kieler Club-Szene

Allerorten darben Clubs und die dahinter stehenden Techniker, Bühnenbauer etc. Per Live-Stream verbreitete Konzerte erscheinen aktuell als probates Mittel, um der Corona-Krise zu trotzen und den Kulturschaffenden unter die Arme zu greifen.

So auch in Kiel, wo der DJ BEAUTY & THE BEATS am 21. März ab 20:00 Uhr ein Soli-Konzert mit Beiträgen u. a. von TEQUILA AND THE SUNRISE BAND, STEASY und AVIDUS starten wird.

Der Stream wird hier zu finden sein.

Spenden können hier entrichtet werden.

Auf das uns auch in Kiel eine bunte Club-Kultur erhalten bleibt.

