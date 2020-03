„DETLEF, ihr Hurensöhne. Kopenhagen.“

So fangen nicht nur die besten Porno-Dialoge an, sondern auch ein kurzer Videoclip, den die Kölner Deutsch-Punks in reduzierter Duo-Besetzung mit buchstäblich umwerfendem (oder besser: umfallendem) Kameraequipment aufgenommen haben.

Zu hören ist, zumindest in Teilen, ihr neuer Song „Ich hasse Kopenhagen, obwohl ich noch nie da war“. Und die Garage ist auch sehr schön.

Wir danken für die kurzzeitige Zerstreuung.



Ähnliche Artikel