Das wird mächtig: Am 2. Oktober erscheint mit „Home” die neue Platte der Kieler Ska-Rocker TEQUILA AND THE SUNRISE GANG. Damit nicht genug, gibt es mit „I Feel” bereits die erste Single auf die Ohren. Jetzt kann in Sachen Sommer-Gefühlswallung eigentlich nichts mehr schiefgehen!

