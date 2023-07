Seit der Veröffentlichung ihrer zweiten EP, „Floater“ (2020), war es still um die SUN-O-BATHERS. Mit dem neuen Track „Rip It to Shreds“ und einem zugehörigen Videoclip melden sich die Niederländer aber durchaus knallig zurück.

Denn die Nummer knüpft zwischen ADOLESCENTS und frühen PENNYWISE genau dort an, wo das Trio mit dem letzten Output aufgehört hat.

