Streaming-Gigs sind out? Mitnichten. Vor allem nicht, wenn damit liebgewonnene Konzertstätten unterstützt werden. Im Falle von SKIN OF TEARS ist es das AJZ Bahndamm in Wermelskirchen, quasi das zweite Wohnzimmer der alteingesessenen Melo-Punks.

Dort steht das Trio am kommenden Samstag, den 18. Juli, ab 20 Uhr auf der Bühne, um alte und neue Hits zu präsentieren. Und das ist immer noch um Längen besser als Kommerz-Rap im Autokino!

