Am 25. Januar bringen PASCOW ihre neue Platte „Jade“ heraus. Mit „Wunderkind“ haben die famosen Deutsch-Punks nun die zweite Single geliefert. Zweifelsfrei PASCOW und doch völlig anders.

Der Song ist eine Ballade, gemächlich ausgebreitet und mit Klavier untermalt. Die Band sagt dazu, dass es fraglich erscheint, ob die Nummer je live gespielt wird. Wir melden berechtigte Zweifel an und verneigen uns vor so viel Arsch in der Hose!

