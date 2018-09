Singer/Songwriter Oile Lachpansen ist wieder unterwegs, um in beschaulichem Rahmen kleine und große Geschichten vorzutragen. So weit, so yeah. Wer dabei sein möchte, siehe hier:

28.09.2018 – Dresden, EMMA No. 1

29.09.2018 – Quedlinburg, Reiche

30.10.2018 – Wiesbaden, Cafe Klatsch

01.10.2018 – Stuttgart, Kap Tormentoso

03.10.2018 – Saarbrücken, Tante Guerilla

04.10.2018 – Dortmund, Rekorder

05.10.2018 – Kassel, Kafé am Weinberg

Ähnliche Artikel