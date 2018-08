Auf den Sommer folgt der Winter. Zumindest bei NO FUN AT ALL und ihren Jahrestouren 2018. Die anstehende kalte Jahreszeit wird den Schweden-Punk-Klassiker für ausgewählte Konzertstopps auch wieder in unsere Gefilde treiben. Dabei werden sie in folgenden Hallen gastieren:

12. Dezember 2018 – Frankfurt, Ponyhof Club

21. Dezember 2018 – Osnabrück, Bastard Club

22. Dezember 2018 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle (mit MASSENDEFEKT)

