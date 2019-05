Lionheart: Üppige Tour zum Jahresende

Unlängst wurden LIONHEART als Support für die Mega-Shows von STICK TO YOUR GUNS bestätigt. Um diese Termine herum entern die US-Hardcore-Metaller aber noch weitere Bühnen in unseren Gefilden.

Dabei werden sie von DEEZ NUTS, OBEY THE BRAVE, FALLBRAWL und einem aktuell noch ausstehenden „Special Guest” unterstützt. Die genauen Termine lauten wie folgt:

08.11.2019 – Hamburg, Grünspan

12.11.2019 – Zürich (CH), Dynamo

13.11.2019 – Karlsruhe, Substage

14.11.2019 – Berlin, SO36

15.11.2019 – München, Backstage

16.11.2019 – Köln, Palladium (nur LIONHEART, als Support von STICK TO YOUR GUNS)

17.11.2019 – Hannover, Faust

20.11.2019 – Wien (AT), Flex

21.11.2019 – Nürnberg, Z-Bau

22.11.2019 – Wiesbaden, Schlachthof

23.11.2019 – Leipzig, Haus Auensee (nur LIONHEART, als Support von STICK TO YOUR GUNS)



