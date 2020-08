D-Town Distortion: Die ersten Bands für den verspäteten Startschuss

Düsseldorf als Konzertreferenz etablieren. Mit nicht weniger als dieser Maßgabe tritt Rhein Bros. Entertainment an. Das vorläufige Filetstück dieser Ambition sollte das „D-Town Distortion“-Festival werden, für das zahlreiche namhafte (Metal-)Hardcore-Bands gewonnen werden konnten.

Doch dann kam Corona…

Also fällt der Startschuss erst im kommenden Jahr, genauer am 6. und 7. August auf dem Schützenplatz in Eller. Die ersten Teilnehmer wurden mittlerweile bekannt gegeben – und das vorläufige Line-Up kann sich bereits sehen lassen:

Neben dem ersten bestätigten Headliner FLOGGING MOLLY sind es H2O, DEEZ NUTS, THE MAHONES, RADIO HAVANNA, TAUSEND LÖWEN UNTER FEINDEN, BONECRUSHER, WATCH OUT STAMPEDE, MY TERROR, FLEISCHWOLF und ON THE RAMPAGE, die für ein zünftiges Erlebnis unter freiem Himmel bürgen.

So lässt sich Düsseldorf definitiv optimaler auf der heimischen Konzertlandkarte verorten!

