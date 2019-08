Knocked Loose: Auf zur nächsten Tour

Am kommenden Freitag veröffentlichen die Hardcore-Schwergewichte KNOCKED LOOSE ihr neues Album „A Different Shade of Blue“. Ab Ende November begibt sich das US-Gespann einmal mehr auf Tour, um auch die neuen Songs in ihre energetischen Bühnenshows zu inkludieren. Begleitet werden sie bei den folgenden Shows von MALEVOLENCE, JUSTICE FOR THE DAMNED und RENOUNCED:

29.11.2019 – Bochum, Matrix

08.12.2019 – Hamburg, Logo

11.12.2019 – Dresden, Chemiefabrik

12.12.2019 – Berlin, SO36

13.12.2019 – Wien (AT), Flex Café

15.12.2019 – München, Hansa 39

