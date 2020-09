Malevolence – The Other Side (2020, MLVLTD)

Eine Drei-Track-EP dient vorrangig dem Zweck, das Publikum in überschaubarem Umfang von der Schaffenskraft ihrer Urheber zu überzeugen. Dieser Maßgabe entsprechend ist „The Other Side“ ein mustergültiges Beispiel. Denn dahinter stehen MALEVOLENCE, die ohne Übertreibung zum spannendsten gezählt werden müssen, was der moderne Metal-Hardcore zu bieten hat.

Das belegen die Briten auch mit ihrem jüngsten, über das hauseigene Label MLVLTD herausgebrachte Werk, das mit dem eröffnenden „Remain Unbeaten“ gleich einen schicken stilistischen Rundumschlag gewährt: Wuchtig variabler Krawall trifft auf melodischen Metal und mündet in einen gefälligen vokalen Abstecher gen Tiefton-Rock. An diesen letzten Aspekt knüpft der abschließende Titeltrack an, lässt den Hardcore-Anteil jedoch nahezu links liegen und streift im Gegenzug die Gefilde balladesk angehauchter METALLICA-Ergüsse.

Das brachiale Kontrastprogramm vermittelt „Keep Your Distance“, das im Mittelteil vom inbrünstigen Geplärre Bryan Garris‘ (KNOCKED LOOSE) unterstützt wird. Instrumental setzt die Nummer voll auf Breitseite, mit Tempo, Härte und dem erwartbaren Breakdown-Bombast. Damit vermittelt „The Other Side“ einen packenden Einblick ins kreative Spektrum von MALEVOLENCE. Der Trend für das hoffentlich bald folgende dritte Album ist damit klar: mehr Abwechslung, mehr Breite, mehr Melodie. An Vorfreude mangelt es jedenfalls schon jetzt nicht.

Wertung: (8 / 10)

