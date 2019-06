Im Frühjahr legten KNOCKED LOOSE mit der „Mistakes Like Fractures”-EP eine Abrissbirne hin, die dem im August erscheinenden zweiten Album „A Different Shade of Blue” ein begeisterndes Vorab-Gewitter bescherte.

Mit „…And I Still Wander South” legen die Hardcore-Wuchtbrummen nun den ersten Track der kommenden Platte nach. Machen wir es kurz: Da kommt etwas großes auf uns zu!



Ähnliche Artikel