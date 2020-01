Hass: Live

„Antifaschistischer Punkrock seit über 40 Jahren.“ Allein das ist aller Ehren wert. Aber die gegenwärtigen Zeiten machen Bands wie HASS einfach notwendig. Gerade live.

Wer also lautstark gegen rechtes Pack und andere systemimmanente Störfaktoren angrölen will, sollte an folgenden Tour-Stationen des Klassikers nicht fehlen:

11.01.2020 – Warendorf, HOT Warendorf

20.02.2020 – Köln, Sonic Ballroom

24.04.2020 – Trier, Mergener Hof

25.04.2020 – Schwäbisch Gmünd, Esperanza

09.05.2020 – Ahaus, Attic

15.05.2020 – Bochum, Trompete

16.05.2020 – Jena, Cafe Wagner

25.07.2020 – Peine, Refuse Festival

