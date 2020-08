Am 25. September wird die Deutsch-Punk-Legende HASS ihr neues Album „Macht kaputt, was längst kaputt ist“ präsentieren. Die erste Single, „Zum Scheißen zu doof“, gibt in Videoform einen ersten Vorgeschmack.

Ein Knaller ist der mit Street-Punk-Attitüde befeuerte Song nicht unbedingt. Dafür lässt sich die darin transportierte Anti-AfD-Botschaft zu jeder Sekunde unterstreichen. Auf den Rest der Platte darf man allein schon deshalb gespannt sein.

