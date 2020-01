The Movement: Kurz vor Tour

Die Alternative-Reggae-Fraktion THE MOVEMENT hat im vergangenen Jahr ihren neuen Langspieler „Ways of the World“ vorgelegt. Jenen gilt es auf der anstehenden Tour auch mit dem europäischen Publikum zu feiern.

Gelegenheiten dazu präsentieren sich an den folgenden Daten:

07.02.2020 – Würzburg, Immerhin

12.02.2020 – Bochum, Trompete

14.02.2020 – GER-Düsseldorf, Pitcher

15.02.2020 – Braunschweig, 25 Jahre Nexus

25.03.2020 – St.Pölten (AT), frei:raum

26.03.2020 – Bad Wörishofen, Whiskeyblues

27.03.2020 – Würzburg, Immerhin

28.03.2020 – Kusel, Kein Bock auf Nazis Festival

15.05.2020 – Bamberg, Live Club

16.05.2020 – Göttingen, Scream Out Loud Festival

19.05.2020 – Dresden, Ostpol

20.05.2020 – Hannover, Lux

21.05.2020 – Aukrug, Freibad Aukrug

22.05.2020 – Cottbus, Chekov

23.05.2020 – Berlin, Cassiopeia

28.05.2020 – Kassel, Goldgrube

30.05.2020 – Eichstätt, Open Air am Berg

18.07.2020 – Prölsdorf, Krach am Bach

Ähnliche Artikel