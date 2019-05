Da sag noch einer, es gäbe keine guten Nachrichte mehr: Am 19. Juli veröffentlichen die Hardcore-Punks von GOOD RIDDANCE ihr neues Album „Thoughts and Prayers”. Damit nicht genug, gibt es mit „Don’t Have Time” bereits den ersten Track auf die Ohren.

Dabei zeigen die Kalifornier einmal mehr, dass ein guter Song kaum eineinhalb Minuten lang sein muss!



