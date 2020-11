F.O.D.: C-Seiten-Ergänzung zum letzten Album

Das wunderbare jüngste Album von F.O.D. zählt zum besten, was es in Sachen melodischem Punk-Rock in diesem Jahr auf die Ohren gab. Und für all denjenigen, denen der Aufenthalt in „Sleepville“ viel zu kurz erschien, darf sich über eine faustdicke Überraschung freuen: Die Belgier legen noch einmal zehn Songs nach!

In ihrem Umfang war die Scheibe vom Fleck weg deutlich üppiger geplant, so dass die ergänzende „C-Side“ keine Ausschussware darstellt, sondern tatsächlich einen integralen Teil des Gesamtwerks. Wir freuen uns wie Bolle – und das nicht nur wegen des Clips zum Track „Letter to Laura“.

