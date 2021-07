Brakrock: Wenn schon kein Festival, dann wenigstens Freiluft-Konzerte

Noch immer ist es für viele US-Bands schwerlich möglich, nach Europa zu reisen. Die Absage des Brakrock-Festivals in Belgien war daher so notwendig wie absehbar.

Doch die Veranstalter schaffen Abhilfe: An drei Tagen werden ausgewählte (und vor allem verfügbare) Bands aus Europa die „Brak Shows in the Park“ spielen. Der Umfang ist damit merklich kleiner, aber mehr Festival-Feeling scheint aktuell schwer möglich.

Im Detail lesen sich die Line-Ups wie folgt:

06.08.2021: EQUAL IDIOTS / TUSKY / BELGIAN ASOCIALITY / TEEN CREEPS / CAPTAIN KAISER

07.08.2021: NO FUN AT ALL / SKIN OF TEARS / Joe McMahon / F.O.D. / SUNPOWER / YOUR HIGHNESS / THE PRICEDUIFKES / MARCH / ALTITUDE / YOU NERVOUS? / ALL STAR WEDDING BAND

13.08.2021: Joey Cape & Friends

Tickets für die separaten Veranstaltungen gibt es hier.

