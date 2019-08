A Day to Remember: Neue Single

Dass der Erfolgsweg von A DAY TO REMEMBER weitergehen würde, schien nach dem international immens erfolgreichen letzten Album „Bad Vibrations“ (2016) glasklar vorhersehbar. Ein wenig überraschend mutete hingegen an, dass es die (Metalcore-)Pop-Punks in der Folge ruhiger angehen ließen.

Mit „Degenerates“ steht nun allerdings die erste neue – erwartbar glatte und verblüffend generische – Single parat. Der Track ist zugleich der Einstand beim neuen Label-Partner Fueled By Ramen. Wohin die Reise von hier aus geht, dürften Fans (und Kritiker) mit einiger Spannung verfolgen.

