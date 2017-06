Dass TEENAGE BOTTLEROCKET zu Fat Wreck zurückgekehrt sind, ist längst ein alter Hut. Dass die Pop-Punk n‘ Roller am 14. Juli ihr neues Album „Stealing the Covers“ veröffentlichen, ebenso. Neu ist also nur der Clip zur PUNCHLINES-Adaption „Why the Big Pause“, den es (vorerst) hier exklusiv zu sehen gibt.

