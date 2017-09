Oile Lachpansen: Einmal Retour bitte

Deutsche Singer/Songwriter gibt es viele. Einer der guten ist Oile Lachpansen. Früher wohnte er in Köln und spielte bei Punkbands wie MOFA. Heute residiert er in Dresden und kreiert als Alleinunterhalter Lieder an der Gitarre. Das macht auch sein Freund und Kollege Einmannjan aus Münster. Und weil es die Sage – und Facebook – so will, haben die beiden seit gefühlt hundert Jahren keine Tour mehr zusammen gespielt. Das wird sich im Oktober ändern!

Die folgenden Daten versprechen Anekdoten, Liedermacherinteraktionen und natürlich handgemachte Musik mit Augenzwinkern:

06.10. Dresden, Veränderbar

07.10. Berlin, Rock Steady Records

08.10. Halle (Saale), Hasi

09.10. Solingen, Cow Club Wohnzimmer

10.10. Dortmund, Café Banane

11.10. Münster, Kiosk Ecke

12.10. Köln, Privat

13.10. Bonn, Privat

14.10. Aachen, tba

