Die TERRORGRUPPE ist nicht mehr. So weit, so bedauerlich. In einem letzten Zucken präsentierte die Berliner Punk-Institution mit „Erbrochenes“ eine Digital-Zusammenstellung rarer Tracks.

Genau die gibt es als streng limitierte Vinyl-Box mit zehn 7″ und insgesamt 28 Songs aus den Jahren 1993 bis 2020.

Wer eines der lediglich 300 Exemplare ergattern möchte, kann dies hier tun. Bis Ende Januar gilt ein Früher-Vogel-Angebot, bei dem die Box 111,00 € statt 129,00 € kostet.

