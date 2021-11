Terrorgruppe: Tschüssikowski ohne weitere Konzerte

Der TERRORGRUPPE bleibt ein Abschied mit Knalleffekt leider verwehrt. Die altgedienten Deutsch-Punks haben verlauten lassen, dass der weitere Verlauf ihrer Abschiedstour restlos abgesagt wurde!

Dann sagen wir auf diesem Wege tschüss, mit einem weinenden und ganz vielen lachenden Augen.

Das Statement der Berliner lautet wie folgt:

„Hey Freaks & Terrorteens!

Die Pandemie schwappt über Mitteleuropa wie ein Zyklon über die Insel Mainau.

Ein Konzertklub nach dem anderen muss restriktionsbedingt absagen oder Bedingungen erfüllen, die einfach nicht erfüllbar sind.

Ein zusammenhängendes Tournee-Routing ist nicht mehr möglich.

Und das Schlimmste:

Gestern abend wurden 4 Mitglieder unserer Tournee-Reisegruppe positiv schnellgetestet, wir warten noch auf das PCR-Ergebnis, aber es sieht nicht gut aus.

Jede weitere Show wäre somit unverantwortlich.

Wir sagen hiermit „Dankeschön, ihr Fuckers!” an alle sogenannten „Impfskeptiker“, Esoterik-Trottel, Anthroposophen-Nazis, AfD-Dreckshippies und Verschwörungs-Dummspackos, die ganz Mitteleuropa in diese Lage gebracht haben!

Ihr verdammten Arschgeigen habt die schönste (und wehmütigste) Tour der Terrorgruppe kaputtgemacht, aber vor allem Menschenleben gefährdet und die Intensivstationen zum Überlaufen gebracht.

Ihr angeblichen „Freiheitskämpfer“ nehmt Millionen Menschen jede Wahlmöglichkeit zwischen Bewegungsfreiheit oder Corona-Lockdown, zwischen Party oder Allein-Zuhause-Rumschimmeln, zwischen gesund oder krank.

Schaut in andere Länder, ihr Flachzangen, und seht, wie erfolgreich eine Pandemie eingedämmt werden kann, wenn 80-90% der Bevölkerung mitmachen. Go einfach Die!

allen anderen, bleibt bitte, bitte gesund, lasst euch nicht unterkriegen und „Tschüssikowski“, wir haben es wenigstens versucht.“

