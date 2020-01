Shrimpfield – 20 Years Too Late (2019, DIY)

Der Anspruch von Musikern kann nicht dauerhaft sein, das Schaffen anderer zu kopieren. Das belegt auch die Zwei-Mann-Cover-Kapelle SHRIMPFIELD, die mit der wiederum konsequent DIY produzierten EP „20 Years Too Late“ aus dem selbst auferlegten Schatten all jener Pop- und Rockgrößen heraustritt, die sie in der Vergangenheit mit Eigeninterpretationen bekannter Nummern heimgesucht hat. Darauf enthalten sind vier Originalkreationen, die sich stilistisch ein überraschendes Stück von den Adaptions-Ertüchtigungen der Vergangenheit abheben.



Denn die Easycore-Einschläge, die den Albumerstling „The Shrimpfield Lane“ (2018) prägten, sind auf „20 Years Too Late“ nicht mehr anzutreffen. Stattdessen bieten der erste und letzte Track, namentlich „Scars“ und „S.A.M.E. (Some Are More Equal)“, gefälligen Pop-Punk mit standesgemäß knallenden Refrains und einer textlich sympathisch deutlichen Positionierung. Erfreulich fällt auch der mit den putzmunteren, je unter zwei Minuten abgehandelten „We’ll Take the Top“ und „Too Late“ gestaltete Mittelteil aus. Beide Tracks geben sich merklich (punk-)rockiger und Streifen in ihrer beachtlichen Wucht das Schaffen von Platzhirschen wie RISE AGAINST. Damit schwimmen sich SHRIMPFIELD souverän vom Status der reinen kreativen Wiederkäuer frei. Auf diesen Wegen kann es, Cover-Spaß hin oder her, ruhig weitergehen.

Wertung: (7 / 10)

