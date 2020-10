Zum neuen, Mitte Dezember via Pure Noise Records erscheinenden Album „Silver Linings“ haben die Ska-Punks von LESS THAN JAKE die zweite Single-Auskopplung (u. a. per Lyric-Video) präsentiert.

Dabei behandelt „Dear Me“ den Verlust nahestehender Menschen – und vermittelt zumindest auf den ersten Blick nicht den Eindruck einer weiteren Party-Granate des Gainesville-Klassikers.

Anlass zur Beschwerde gibt das aber wohl nur denjenigen, die der musikalischen Vielfältigkeit skeptisch gegenüber stehen.

