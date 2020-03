Helmut Cool: Audio-Mitschnitt der Release-Party

Am 7. September 2019 feierten HELMUT COOL im Juha West in Stuttgart die Veröffentlichung ihres jüngsten Albums „Verbesserte Rezeptur“. Damals, als man noch unbekümmert Konzerte spielen durfte, wurde auch ein Audio-Mitschnitt der Show angefertigt, den die Deutsch-Punks nun in nicht nachbearbeiteter Form auf ihrer Bandcamp-Seite zur Verfügung gestellt haben.

Der Preis für die 19 Songs umfassende Show ist frei wählbar; selbiges gilt auch für die übrigen Digital-Versionen ihrer Veröffentlichungen. Selbst wenn die kleinen, mutmaßlich mittellosen Bands aktuell kaum ohne Entlohnung für ihre Musik belassen werden sollten, ist die Geste definitiv ein starkes Zeichen, um die häusliche Isolation ein bisschen bunter zu gestalten.

