Soli-Aktion für Bands und Künstler: Bandcamp verzichtet auf Verkaufsgebühren

Die Sorge ist groß: Woher sollen freischaffende Künstler und Bands in der aktuellen Corona-Krise ihre Einkünfte beziehen? Schließlich hat nicht jeder das Privileg, die Musik als Hobby neben dem erfüllenden Berufsleben zu betreiben.

Einen kleinen Beitrag leistet am 20. März das Distributionsportal Bandcamp. Käufe, die an diesem Tag getätigt werden, erfolgen abzüglich der üblichen Gebühr der Künstler. So können diese die Erlöse von Digital-Releases und Merch zu einem größeren Teil bei sich behalten.

Hier findet ihr das komplette Statement von Bandcamp zur Aktion.