Helmut Cool – Verbesserte Rezeptur (2019, Twisted Chords)

„Was ein Punk so alles tut, das weiß jeder ganz genau. Das Benehmen eines Punkers ist stets unter aller Sau. Ein Punk hat so zu sein, wie ein Punk zu sein hat. Er ist laut und er ist eklig, er zerstört die ganze Stadt.“ – ´Regelwerk´



Punk braucht klar formulierte Regeln. Es geht in quasi-gesellschaftlicher Verpflichtung schließlich darum, einer dogmatisch verbreiteten Vorstellung gerecht zu werden. In Sachen Attitüde können sich HELMUT COOL diesen in „Regelwerk“ augenzwinkernd verketteten Verhaltensvorschriften vielleicht noch entziehen. Musikalisch hingegen folgen die Stuttgarter einem etablierten Standard, dessen Manierismen von melodischem Vorwärtsdrall über schnoddrigen Gesang bis hin zu einem erfreulich rotzigen Soundgewand alle Elemente abbilden, die der geneigte Genre-Freund als Vitaminspritze nötig hat.



„Verbesserte Rezeptur“, zweiter Langspieler des Viergestirns, bietet 14 Tracks, die sich mal um soziopolitische Reizthemen drehen („Lieb doch, wen du willst“, „Deutschland-Wahn“), in der Hauptsache aber der Absurdität des Alltags Rechnung tragen. Damit folgen HELMUT COOL Vorreitern im Geiste wie SUPERNICHTS oder der TERRORGRUPPE (das konsequent trashige Cover weckt zudem Assoziationen in Richtung deren „Burgerkrieg“-Oberbekleidungs-Design), was sich auch in der stets dynamischen Instrumentierung niederschlägt.

Die gelungen gereimten Texte laden zu Hauf zum Schmunzeln ein, etwa beim Opener „Sex, Lachs & Rock’n’Roll“, der Paar-Therapie-Ode „Und ich hab dafür bezahlt“, der Deutsch-LK-Rekapitulation „Lyrik-Depp“, der Volksfest-Herabwürdigung „Verachtenswert“ oder dem großen Finale „Dreimal dumm gelaufen“. In „Schlafentzug“ bekommt noch kurz das Gottvertrauen der Gläubigen sein Fett weg, ehe „Vinyl“ die Langrillen-Sammelwut über zahlreiche Bandnennungen thematisiert. Unbedingt hörenswert ist auch die kurze Aneinanderreihung von „Fragen“, deren Konklusion Dosenbier als „super coolen Scheiß“ deklariert. So einfach kann die Welt sein – egal ob mit Regeln oder ohne.

Wertung: (7,5 / 10)

