H2O: 25 Jahre und kein bisschen leise

Die Hardcore-Punks von H2O sind ein moderner Klassiker. Früher bei Epitaph, heute bei Bridge Nine veröffentlichen sie starke Platten in Serie und zeigen auf ihren unermüdlichen Konzert-Touren, warum sie auch nach einem Vierteljahrhundert zum Besten gehören, was das Genre zu bieten hat.

Anlässlich des 25. Dienstjubiläums begeben sich die New Yorker im Juli einmal mehr auf eine ausgedehnte Europa-Visite. Begleitet werden sie, neben SHARP/SHOCK, von BATTERY, die ihrerseits ein „25-jähriges“ Feiern – wenn auch bezogen auf die Veröffentlichung ihres Debütlangspielers „Only the Diehard Remain“.

Gastieren wird das Band-Paket in folgenden Städten:

10.07.2019 – Aarburg (CH), Musigburg

11.07.2019 – Wien, Viper Room

13.07.2019 – Chemnitz, AJZ

16.07.2019 – Osnabrück, Bastard Club

17.07.2019 – Göttingen, EinsB

18.07.2019 – Stuttgart, Wizemann

19.07.2019 – Dieburg, Traffic Jam

22.07.2019 – München, Free & Easy

23.07.2019 – Nürnberg, Z-Bau

24.07.2019 – Berlin, SO36

25.07.2019 – Hamburg, Monkeys

26.07.2019 – Viersen, Eier mit Speck

27.07.2019 – Bausendorf Olkenbach, Riez Open Air

Ähnliche Artikel