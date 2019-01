Brakrock 2019: Pulley sind am Start!

Das Line-Up des Brakrock-Festivals wächst beständig – und ist mit den kalifornischen Melo-Punks PULLEY um eine Attraktion reicher. Die Band um Scott Radinsky, Ex-Baseballprofi und Ex-Frontmann von TEN FOOT POLE, tritt nur noch sporadisch auf, hat mit „No Change in the Weather“ 2016 aber ein bemerkenswertes Spätwerk abgeliefert. Auf die Hits des Gespanns dürfte daher auch in Belgien Verlass sein.

Als weitere Bestätigung konnten darüber hinaus die spanischen Hardcore-Punks BLOWFUSE verkündet werden. Mehr Infos? Gerne hier.

