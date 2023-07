Anti-Flag: Plötzlich aufgelöst

Sänger/Gitarrist JUstin Sane, 2017 // Copyright: Frank Schwichtenberg, Quelle

Über ihre Patreon-Seite machten es ANTI-FLAG kurz und bündig: Band aufgelöst. Dazu wurden sämtliche Social-Media-Profile des modernen Punk-Klassikers deaktiviert. Gleiches gilt für die Kanäle von Sänger Chris #2.

Erklärungen gibt es bislang nicht. Nur Spekulationen. Deren gravierendste: Im Podcast Enough hat eine Frau Vergewaltigungsvorwürfe gegen Co-Frontmann Justin Sane erhoben.

Eine Stellungnahme zu den Anschuldigungen blieb bislang aus.

Aufgrund ihrer klaren politischen Positionierung haben sich ANTI-FLAG in den 30 Jahren ihres Bestehens ein starkes Profil geschaffen. Über die Jahre veröffentlichte das Quartett Alben u. a. bei Fat Wreck und dem Major RCA. Ihre letzte Platte, „Lies They Tell Our Children“, erschien Anfang 2023.

