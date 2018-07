Anti-Flag: Tour mit Silverstein und Deutschland-Ausgabe des Antifests

Das Paket erscheint etwas ungewöhnlich: Die Polit-Punks von ANTI-FLAG gehen mit der Emo-Hardcore-Instanz SILVERSTEIN gemeinsam auf Tour. Fans dürfte es dennoch freuen – zumal das reizvolle Headliner-Duo durch die CANCER BATS und WORRIERS komplettiert wird.

Damit nicht genug, bringen ANTI-FLAG ihr Festival „Antifest” nach Deutschland und teilen am 28. Oktober die Bretter des Schlachthofs zu Wiesbaden u. a. mit LESS THAN JAKE, REEL BIG FISH und, na klar, SILVERSTEIN.

Die kompletten Tourdaten im deutschsprachigen Raum im Überblick:

11.10.2018 – Wien, Flex

12.10.2018 – Wels, Alter Schlachthof

13.10.2018 – Salzburg, Rockhouse

16.10.2018 – Hannover, Pavillon​

18.10.2018 – Berlin, SO 36

19.10.2018 – Hamburg, Fabrik

20.10.2018 – Köln, Live Music Hall

21.10.2018 – Stuttgart, Longhorn

23.10.2018 – München, Backstage Werk

25.10.2018 – Saarbrücken, Garage

28.10.2018 – Wiesbaden, Schlachthof (Antifest)

Ähnliche Artikel